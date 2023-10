I The Scurbats in radio e in digitale con “Bombshell”

I The Scurbats tornano in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming con “Bombshell”. Una storia d’amore mai nata dominata dai chissà

La band The Scurbats torna con un nuovo singolo, “Bombshell” dopo l’inserimento nelle playlist editoriali curate da Spotify.

“Bombshell” è una storia come tante. La storia di tre incontri casuali tra un ragazzo e la donna dei suoi sogni. Forse per timidezza, forse perché lui è troppo impegnato a far festa e brutte figure, non si saprà mai se il sentimento è ricambiato o meno e il tormento continua perché non le ha nemmeno mai chiesto il nome.

The Scurbats è una band milanese fondata nel 2018 e composta da: Daniele La Canna – chitarra e voce, Stefano Vitanza – basso e cori e Davide Gagliardi – batteria. Daniele e Stefano suonano insieme dal 2011 e Davide si è unito alla band nel 2021 dopo anni di esperienze in diversi contesti musicali. Hanno unito le forze per trovare un suono personale e riconoscibile, crescendo insieme da un punto di vista musicale e umano. Ogni membro della band ha numerose influenze e ha contribuito naturalmente a creare la spina dorsale dalla band, con chitarre potenti e bassi distorti, riff semplici e incisivi, batterie creative ed essenziali. Hanno rilasciato 6 singoli tra 2020 e 2021 e Coldblooded, singolo uscito a fine 2022, è stata inserita per tre settimane nella playlist editoriale All New Rock di Spotify e per un mese in Rock Italia, sempre curata da Spotify.