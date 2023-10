Gli Empyre presentano il videoclip di “Titanium”

Gli Empyre presentano il video dell’inedita cover del singolo di David Guetta e Sea “Titanium”, disponibile in digitale

Dopo l’uscita del debutto degli Empyre per Kscope, “Relentless”, la band presenta una cover che mostra tutto il suo talento, la loro fantastica versione dell’iconica “Titanium” di David Guetta e Sia. Questa cover che è già diventata un punto fermo nei loro live, rispecchia in pieno lo stile unico della band.

Il frontman della band Henrik Steenholdt commenta: “Il weekend dell’uscita di Relentless è stato incredibile. In tanti hanno condiviso le loro con I nostri CD e vinili, tanti feedback sul nuovo album e tanti amici dentro e fuori l’industria discografica che ci hanno sostenuto. E’ stato impossibile stare dietro a tutto, davvero travolgente.

Henrik continua:

Stiamo pubblicando la nostra cover di Titanium come se fosse una bonus track di ringraziamento, un piccolo extra da parte nostra in una settimana molto speciale. Ci piace fare qualcosa di diverso ogni tanto e speriamo che ai fan vecchi e nuovi piaccia la nostra interpretazione di questo classico del pop moderno di David Guetta e Sia”.

Guarda il video di “Titanium”

https://youtu.be/w7KXfrj5i08

Per celebrare il nuovo album, la band ha anche presentato in anteprima un nuovo video, “Forget Me”, e quello di “Quiet Commotion”. Questi video sono il frutto di un fine settimana vorticoso in cui la band si è esibita incontrando i fan all’hmv Northampton per un’esperienza unica, oltre ad aver partecipato alle trasmissioni della BBC come Music Introducing, Great Music Stories e altro ancora.

Ispirato al contenuto del testo della canzone, il video di “Forget Me” è stato realizzato utilizzando una combinazione di strumenti di intelligenza artificiale MidJourney e RunwayML per creare immagini a partire da suggerimenti e manipolarle per dare vita al testo del brano.

Il nuovo album è disponibile in diversi formati e in download digitale su iTunes a 6,99 euro solo per un periodo limitato.