Online “Second Street”, il nuovo singolo dei Mahout

È fuori per La Tempesta Dub “SECOND STREET”, il nuovo singolo dei Mahout. A qualche settimana dall’inizio di un nuovo capitolo musicale con ECLA, SECOND STREET svela un altro tassello del disco in uscita nei prossimi mesi.

Second Street nasce dalla precisa intenzione di scrivere un brano ballabile anche nella sua dimensione live, con un groove che ricordasse allo stesso modo sia l’early ska giamaicano sia il two-tone e lo skinhead reggae inglese. Un DNA internazionale, ma con un fascino crudo e viscerale pensato per ogni rude boy di provincia grazie a un coro da british pub che traina testardamente il ritmo della canzone, stabilendone fin da subito le coordinate geografiche. A stemperare l’atmosfera piovigginosa da provincia inglese della strofa arriva l’apertura melodica del ritornello, volutamente più pop e speranzosa.

“Il testo del brano parla delle difficoltà della vita in provincia e dell’importanza della ricerca di una via di uscita, una Second Street appunto. Immagina una passeggiata solitaria dell’autore nel suo paesino di provincia, più precisamente nei quartieri dov’è cresciuto, un vero e proprio “trip down memory lane” tra parchetti, quartieri dormitorio e case di riposo. É una camminata dolceamara in cui l’autore descrive la solitudine, la frustrazione e la tristezza di vivere in un posto così isolato e dormiente, ma allo stesso tempo è una dedica d’amore alla propria città, la presa di coscienza che non potrebbe vivere in nessun altro posto, le radici sono ormai troppo profonde.” (Mahout)

La Second Street: quella strada meno battuta, meno semplice, ma l’unica in grado di essere via d’uscita da un destino di rassegnazione, che per tanti ragazzi di provincia, inglese e non, rischia di sembrare quasi già scritto.