Nelle librerie “28 respiri per cambiare vita” di Daniel Lumera

Questo libro inizia e finisce con 28 respiri. Un piccolo segreto millenario che ci permette di risvegliare uno stato di benessere, vitalità, lucidità, creatività e allo stesso tempo di raggiungere un duraturo stato di calma e pace interiore, attraverso quella che possiamo chiamare una “mente illuminata”. La buona notizia è che chiunque può farne esperienza e scoprire il suo straordinario potere di trasformazione sui processi di salute e qualità della vita.

Unendo neuroscienze e antiche tradizioni millenarie, Daniel Lumera traccia un percorso tanto efficace quanto rivoluzionario per riconnetterci con il nostro stato di benessere naturale, ristabilire i ritmi e l’armonia dell’intero organismo e della nostra vita, e tornare così all’origine, all’essenziale, alla via “semplice” che abbiamo dimenticato e che oggi le ultime ricerche scientifiche stanno riscoprendo come la più efficace medicina naturale.

Questo libro è un viaggio nelle potenzialità della mente e del respiro, e ci insegna le migliori strategie per sperimentare il potere della presenza mentale, risvegliare l’intelligenza del cuore, riconoscere i propri desideri autentici, comprendere la reale natura della mente, eliminare i veleni mentali, liberarsi dai codici comportamentali disfunzionali e inconsapevoli, coltivare la creatività, vivere esperienze percettive e cognitive straordinarie, che vanno oltre la consueta visione del mondo.

Un metodo alla portata di tutti per creare uno stile di vita di pace, armonia, bellezza e accedere a un’esperienza di benessere completa. A partire da 28 semplici respiri.

Daniel Lumera, biologo naturalista, è docente e riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella meditazione, che ha studiato con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Per Mondadori è autore di bestseller come La cura del perdono (2016), Ventuno giorni per rinascere (2018, con Franco Berrino e David Mariani), La via della leggerezza (2019, con Franco Berrino) e, con Immaculata De Vivo, Biologia della gentilezza (2020), La lezione della farfalla (2021) ed Ecologia interiore (2022). È ideatore del metodo My Life Design® e fondatore della My Life Design ODV, che declina il metodo in progetti ad alto impatto sociale, come la Giornata Internazionale del Perdono, il Movimento Italia Gentile e la sua espressione internazionale, l’International Kindness Movement, volti a promuovere i valori di gentilezza, pace e cooperazione a livello globale.