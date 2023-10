Luigi Diana e i Casalesi a “Cose Nostre” su Rai 1

Luigi Diana e il clan dei Casalesi: il programma Cose Nostre in onda in seconda serata su Rai 1 presenta “Il cacciatore di uomini”

Si intitola “Il cacciatore di uomini” la puntata di lunedì 2 ottobre di Cose Nostre, in onda alle 23.50 su Rai 1. E’ il ritratto del potere incontrastato che il clan dei Casalesi ha esercitato, per quasi venti anni, su tutto il territorio di Caserta, raccontato in esclusiva e per la prima volta attraverso le parole di un uomo che, quel regno di paura, ha contribuito in prima persona a imporre: Luigi Diana, il killer implacabile e spietato che, per almeno dieci anni, ha eseguito a sangue freddo le condanne a morte volute dal boss Francesco Bidognetti.

Una parabola tragica che inizia a fine anni ’60 in una strada anonima di Casal di Principe, dove il piccolo Luigi Diana cresce orfano di padre, e dopo una lunga parabola di sangue e violenza, finisce con l’arresto del killer e una collaborazione con la giustizia, che si rivelerà determinante per ricostruire e smantellare quel mondo criminale. Questo è un viaggio inaudito nella parte più oscura e violenta dell’essere umano, un’inesorabile discesa all’inferno senza possibilità di salvezza né ritorno. Il racconto della vita di un uomo il cui destino, oggi, non è solo segnato dalle condanne della giustizia per i delitti commessi, ma da un vuoto e una solitudine che nulla potrà mai colmare.

Cose Nostre è un programma di Emilia Brandi, regia di Raffaele Maiolino. Scritto con Vincenza Berti, Alessandro Chiappetta, Beniamino Daniele, Carlo Durante, Federico Lodoli, Sergio Leszczynski.