Joe Discordia online con il singolo “Momento”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “MOMENTO”, il nuovo singolo di JOE DISCORDIA estratto dall’album “Stige”

“Momento” è un brano che racconta dello scorrere del tempo, in questo caso, di un vero e proprio confronto con esso. Persona, il protagonista della storia, ripercorre delle sfide imposte da Crono per mettere nuovamente in ginocchio lo Stige (uno dei fiumi infernali descritti da Dante nella Divina Commedia) e costringerlo a ritornare negli inferi a fare il suo lavoro. Il messaggio della canzone è affidato alla metafora di come al giorno d’oggi le persone abbiano molta paura del futuro, non riescano a godersi il presente per la troppa disponibilità, la mancanza di un IO ben formato e bloccato in una transizione intergenerazionale dello sviluppo.

Biografia

Giuseppe Farci in arte Joe Discordia (Joe D.) è nato nel Sud Sardegna nel Settembre del 1992. È una persona rientrante nello spettro autistico di Livello 1 che grazie all’arte ha incontrato una chiave per comunicare col mondo e con se stesso.

Inizia il suo percorso musicale nelle band, spaziando dal Metal all’Hardcore punk in progetti come Unanswered, Split All the Shells ed Ofiuco. All’età di vent’anni, alla fine del percorso nelle band, decide di partire all’estero per ritrovarsi, fare esperienza lavorativa e tornare rinvigorito; da Londra ad Amsterdam ha affrontato delle prove durissime, ancora non aveva la diagnosi ufficiale di un’Asperger, cosi venivano definiti un tempo gli autistici del suo ramo, e quindi in difetto col mondo ha assaggiato nuovamente l’agrodolce del vivere, portandolo a tornare con un suo alterego, quello di Joe Discordia, non nato dall’odio per l’odio, ma bensì come un antieroe, come ad esempio Dead Pool, che si gli dà fastidio l’incendio del vivere, ma sa di esserne parte, e grazie anche al sostegno dei compagni di fede della Soka Gakkai, filosofia che ha sposato ricevendo anche il Gohonzon, simbolo portante del movimento culturale Buddista internazionale, ha deciso di fare di necessità virtù e costruire un punto di vista neutrale e di sviluppo per puntare a contribuire alla rivoluzione Umana, concetto per lui fondamentale. All’età di trent’anni, finalmente su carta risulta il suo autismo, e realizza di essere un esempio per chi come lui, ha bisogno di motivi e punti di riferimento per trovare il proprio posto nel mondo così decide di prendersi le sue responsabilità e giocare a carte scoperte usando la musica e la recitazione come mezzo di Rivoluzione Umana, senza averne più alcun dubbio: Joe Discordia ti parlerà della crudezza, non come vittima o come inesorabile decadenza, ma per trasformare il veleno in Medicina.