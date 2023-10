Fuori il video di “Era calmo il mare”, l’inedito di Daniele Gatti

Fuori su YouTube il videoclip di “Era calmo il mare”, l’inedito di Daniele Gatti (Ensemble3.0/Artist First), già in radio e disponibile in digitale

“Era calmo il mare” è un brano che parla del sentimento primordiale che proviamo quando siamo davanti a quella persona che ci fa vibrare come vibrano le corde di un pianoforte a coda.

“Il mare che abbiamo dentro è tutto fuor che calmo. Diventa impossibile ‘calmare gli istinti’, anche a distanza di tempo. Quella persona, quella sensazione, resiste a ogni tentativo di chiuderla dentro a un cassetto e dimenticarla. Sarò sempre legato a tutte le persone che hanno fatto davvero parte della mia vita – afferma Daniele Gatti – e sarò sempre innamorato di chi mi ha fatto innamorare una volta.”

Qui il video: https://youtu.be/LE-EP3exE-k

“L’idea di questo video è venuta per la forte voglia di fare qualcosa di nuovo e diverso. Perché allora non provare a giocare con l’AI, sfruttando quella sua particolarità di errore e sbaglio che paradossalmente la rende in questo momento molto più umana di quanto la si voglia far diventare? Richieste di immagini e animazioni “sballate” che mi hanno portato di volta in volta – racconta il regista Edo Tavaglini – a costruire e creare una storia dinamica, colorata, estiva, giocando con degli strumenti tecnici inimmaginabili solo alcuni mesi fa. Un particolare ringraziamento a Bruno Moroni, “talent scout” di AI”.

Daniele Gatti nasce a Roma. Appena riesce a pronunciare le prime parole, le usa per cantare. Alle scuole medie impara a suonare il sassofono, ispirato da Lisa Simpson, e comincia a creare le sue prime melodie. In piena adolescenza, scopre la chitarra, che resterà la sua compagna di vita. La passione per la composizione e la scrittura dei testi segnano il suo cammino. A 17 anni compone il suo primo vero brano e in pochi anni si ritrova con un archivio di centinaia di pezzi. Si diploma come attore al Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola Nazionale di Cinema: l’attore aiuta il cantante ad affinare le sue capacità espressive, il controllo del corpo, della voce, e il rapporto con la macchina da presa.

Dopo i singoli “Stan Smith” (inno al camminare insieme e ammirare la bellezza dell’amore a ogni passo) e “Vale” (canzone d’amore che parla del momento catartico in cui si capisce che ciò che è davvero importante è vivere a pieno quegli attimi infiniti in cui si scopre l’altro), Daniele lancia “Era Calmo il Mare”, brano dalle vibrazioni positive e trascinanti che parla dell’incontro con una persona appartenente al passato che porta a una raffica di emozioni e sensazioni simili ad una tempesta interiore.