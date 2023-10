Emotional Ketchup Burst: fuori “Fantasma allo specchio”

L’ io in lotta con i modelli della società nel nuovo singolo degli Emotional Ketchup Burst intitolato “Fantasma allo specchio”

La rock band Emotional Ketchup Burst torna con un nuovo singolo, “Fantasma allo specchio”, iniziando ad abbracciare l’italiano dopo un primo EP realizzato in lingua inglese.

La canzone parla del senso di inadeguatezza che abbiamo nel confrontarci contro i modelli o le imposizioni derivate dalla società o dalle aspettative che noi stessi a volte ci creiamo.

In un ipotetico dialogo di fronte allo specchio il Super-io che vuole governare la nostra vita dispensa saggi consigli a chi invece non riesce più a sopportarli, arrivando prima ad esplodere e poi a rassegnarsi.

Gli EKB – Emotional Ketchup Burst, un trio toscano di musica indie / alternativa italiana.

Il progetto nasce a Piombino a inizio 2017 come band esclusivamente strumentale per poi successivamente svilupparsi proponendo brani originali in lingua inglese.

Durante il primo lockdown rilasciano il primo EP strumentale elettronico “Hyperuranion” con richiami alle produzioni di Brian Eno. Questo permette loro di essere notati anche oltreoceano e di collaborare con una band di San Diego, grazie alla quale hanno la possibilità di trasmettere i loro brani sulla radio 91x di San Diego.

Successivamente, sotto la guida e la produzione di Emiliano Pasquinucci, il gruppo decide di lasciare le liriche in Inglese e di abbracciare l’Italiano, mettendosi subito a lavoro per proporre nuovi brani e sonorità.

Le maggiori ispirazioni sono l’indie e l’alternativa italiana (Verdena, Ministri, Giorgio Canali, Afterhours, Gazebo Penguins), senza però scordarsi le atmosfere che hanno segnato le prime fasi della band come la psichedelica, lo stoner rock ed il post-rock (Queens of the Stone Age, Tool, Pink Floyd, God is An Astronaut).