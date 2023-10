Su Rai Storia il film “Stalingrad”: ecco la trama

Per il ciclo Binario Cinema in prima serata su Rai Storia il film “Stalingrad” con Thomas Kretschmann, Yanin Studilina, Philippe Reinhard, Mariya Smolnikova: la trama

Amore e guerra: un intreccio diffuso tanto al cinema quanto in letteratura. È il binomio che ha ispirato “Stalingrad” ambizioso colossal del 2013 di Fedor Bondarchuk che è stato prodotto e realizzato in Russia, nel luogo dove si è svolta la battaglia di Stalingrado, in onda domenica 1° ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast, Thomas Kretschmann, Yanin Studilina, Philippe Reinhard, Mariya Smolnikova.

Autunno del 1942, al culmine dello scontro tra russi e tedeschi: un gruppo di soldati dell’Armata rossa, dopo un’azione andata male, si rifugia in uno stabile sulle rive del fiume Volga, giudicato strategico per l’esito del combattimento. Nell’edificio vive ancora Katya, una giovane donna rimasta sola che ha deciso di non abbandonare la città e la sua casa.

Fra la ragazza e i cinque soldati si stabilisce una forte solidarietà che, con uno di loro, è destinata a trasformarsi in un sentimento importante. Intorno la guerra divampa e lo scontro è imminente: ma anche sul fronte opposto, quello nazista, è nato un amore, fra un capitano tedesco e la bella Masha.

“Stalingrad” è una fastosa produzione con i pregi di una minuziosa ricostruzione storica, l’originalità dell’intreccio e una profondità delle figure femminili non molto comune nelle pellicole sulla Seconda guerra mondiale. Il film è stato selezionato per rappresentare la Russia agli Oscar 2014 nella categoria per il miglior film straniero.