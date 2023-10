Previsioni meteo 1 ottobre 2023: autunno in crisi

Le previsioni meteo di oggi, domenica 1 ottobre 2023: anticiclone nordafricano protagonista, caldo estivo sull’Italia e piogge autunnali lontane

Il mese di settembre si è chiuso con condizioni meteo più estive che autunnali grazie alla presenza di un vasto anticiclone si estende dalla Penisola Iberica fin sull’Europa orientale. Anche in Italia il sole e la stabilità sono assoluti protagonisti dello scenario meteo e la situazione non è destinata a cambiare, almeno nel breve periodo. Fino al prossimo weekend l’alta pressione garantirà infatti tempo stabile ma anche caldo anomalo, con possibili picchi superiori ai +30°C. La svolta autunnale non si intravede ancora, e ci sarà da attendere almeno per un’altra settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 1 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli del tutto soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .