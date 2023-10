Ogni domenica si può visitare Firenze attraverso il film “Amici Miei”

L’Associazione Culturale Conte Mascetti per Firenze Insolita 2023 ogni domenica mattina porta turisti e fiorentini a “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei”

Torna l’iniziativa dell’Associazione Culturale Conte Mascetti in collaborazione con il Comune di Firenze all’interno del calendario di eventi di Firenze Insolita 2023 con “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film ‘Amici miei’” un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo le più divertenti scene di uno dei film più conosciuti ed amati di tutta la storia della commedia italiana.

L’iniziativa in programma ogni domenica mattina dalle ore 10.00 fino a fine anno, propone un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi dal Piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi, dalla casa del Perozzi fino a Santo Spirito, guidandoli in un racconto fresco e divertente che farà rivivere il film nei luoghi in cui Monicelli lo ha ambientato.

Novità di quest’anno al termine della mattinata i partecipanti potranno pranzare insieme in un’osteria tipica fiorentina scelta di volta in volta dall’organizzazione come si fa tra amici, quelli veri, all’insegna dell’amicizia e della goliardia come nel film.

Durata 3 ore circa. Ogni domenica mattina dalle ore 10.00. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/cineturismo