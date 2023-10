Luca Maggiore su YouTube con il video di “Tattoo”

Fuori su YouTube il video di “Tattoo“ il singolo inedito di Luca Maggiore, il brano è già in radio e su tutte le piattaforme digitali

“Con questo brano simpatico ed efficace – afferma Luca Maggiore – voglio comunicare la leggerezza con la quale si può trattare un tema a suo modo molto pesante. Si tratta semplicemente di una storia d’amore che, a un certo punto, si trova a vivere un disagio. Due personaggi, due punti di vista… o di svista. Per il titolo volevo una parola che portasse in sé il succo della canzone, e ‘Tattoo’ mi è parso il termine perfetto. La canzone, o meglio l’idea della canzone, mi è venuta mentre passeggiavo e mi sono imbattuto in una fanciulla il cui corpo era un mappamondo vagante. Non credo ci fosse un solo centimetro di pelle non tatuato. Mi fece molta impressione e non potei esimermi dal domandarmi come sarebbe potuta andare una storia d’amore con una donna simile. Da lì alla canzone il passo è stato breve.”

Qui il video: https://youtu.be/k5Lp5gDVct4

“Il video ufficiale è all’insegna del minimalismo visivo – dice il regista Gianpiero Giorgio – abbiamo voluto, con il minimo dello sforzo, dare il massimo della resa. Volevamo un soggetto simpatico ed è per questo che abbiamo pensato ad un video animato di cui ho curato e realizzato anche i disegni.”

Luca Maggiore, classe ’74, inizia a studiare pianoforte all’età di 13 anni, prosegue gli studi di canto e pianoforte jazz e soul al CPM di Milano. Consegue il diploma di pianoforte di quinto anno al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Dal 1998 è corista nei tour di Mango, Biagio Antonacci, Marco Masini, Fabio Concato, e delle orchestre di Beppe Vessicchio e di Pippo Caruso. Nel 2000 si classifica al terzo posto all’Accademia della Canzone di Sanremo e al VI Festival Città di Avezzano. Nel 2002 è al primo posto, per la critica e per la qualità, al XIII Premio Città di Recanati, con il brano “Mia sorella vita”.

Nel 2001 firma con la Zomba Records Italia, un contratto discografico pubblicando il suo primo singolo “La terapia”, ed in seguito il suo primo EP “La terapia – Maxi”. Nell’agosto 2002 lancia “Mia sorella vita” e “D’aria”. Nel 2006 esce l’EP “Un po’ di me”. Dal 2011, come cantante e pianista dei De Clo, pubblica il loro LP d’esordio “Migrazione alternativa”. Nel settembre 2012 arriva il suo primo LP “La carne del pianeta”, con 12 brani.

Nel 2015 è coautore dei brani “Se empieza nuevamente” e “Si la ves” contenuti nell’Album “Dalma” di Sergio Dalma. Nel 2016 torna solista e esce “Sono in Volo”, seguito nel 2019 da “Le Vite” e nel 2021 da “Gigigia” e “Sei Andrea”. Nel 2022 un nuovo album “Felice di dare”. Il 31 marzo 2023 sulle piattaforme arriva “Tattoo” brano che viene lanciato in radio dal 7 aprile.

Luca Maggiore è anche su: Web Site Facebook Youtube Channel Instagram