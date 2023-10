La band Rue de Paradis torna con un nuovo singolo

I Rue de Paradis tornano alla ribalta musicale con il loro ultimo singolo, “Just One Day Out of Life”: una fuga dalla vita ordinaria

I Rue de Paradis tornano alla ribalta musicale con il loro ultimo singolo, “Just One Day Out of Life”. La band, già protagonista di recenti produzioni musicali, in questo brano presenta un’anima rock ispirata da suggestive sonorità di chitarre slide e da giri di basso che seguono un flow ondeggiante, confermando sempre il proprio stile unico e riconoscibile.

“Just One Day Out of Life” è un brano che nasce dal desiderio dell’artista di uscire dalla visione comune della vita e mettere in discussione ciò che viene considerato normale. Il nome della canzone trae ispirazione da un titolo letto sulla copertina di una famosa rivista, mentre il testo narra una storia immaginaria in cui si racconta di un istante di libertà momentanea legato alla fuga da una vita troppo ordinaria. Il ritornello invita all’introspezione spirituale, sottolineando come il dolore possa essere metabolizzato in modo consapevole per evitare la distruzione di una persona e favorire la crescita. Il messaggio principale è comprendere la situazione prima che diventi un problema, utilizzando esperienze costruttive e positive per crescere, invece di focalizzarsi solo sugli eventi negativi. Per raggiungere questo obiettivo, è importante prendere consapevolezza dei propri vecchi schemi mentali e distaccarsene. Nuove direzioni e nuovi percorsi si ottengono con l’aiuto di professionisti competenti.

Il video musicale che accompagna il singolo è stato girato presso una location esclusiva: il suggestivo Castello di Susans di Majano, una dimora seicentesca che ricorda le sembianze di una Villa Medicea, con una vista spettacolare sulla pianura friulana. Il regista Simone Vrech ha saputo catturare l’essenza del brano, creando immagini suggestive che si fondono perfettamente con la musica. Grazie alla scelta del Castello di Susans come location, il video assume un’aura magica e unica, amplificando l’impatto emotivo del singolo.

La musica di “Just One Day Out of Life” è stata composta da Raffaele Campetto e Luca Appolonio, mentre il testo è opera di Raffaele Campeotto, il quale ha saputo trasmettere con parole coinvolgenti e significative il messaggio intrinseco della canzone.

La registrazione, il mixaggio e il mastering del brano sono stati realizzati presso gli Angel’s Wings Recording Studios da Nico Odorico, che ha contribuito a dare al singolo una qualità sonora impeccabile.

La band Rue de Paradis, guidata dalla voce e chitarra di Raffaele Campeotto e dalla chitarra di Luca Appolonio, è completata da due talentuosi musicisti: Diego Beltramini al basso e Riccardo Zamolo alla batteria. Questa formazione eclettica e affiatata dà vita a un sound unico, capace di coinvolgere e trasportare l’ascoltatore in un’atmosfera coinvolgente.

Il video di “Just One Day Out of Life” è disponibile sul canale YouTube ufficiale della band Rue de Paradis.