Farmaci antitumorali: studio indaga la percezione dei pazienti

La parola bugiardino, con cui si chiamano informalmente i foglietti illustrativi dei farmaci, lascia presupporre che non siano del tutto sinceri. In realtà le regole per la compilazione di questi documenti sono molto rigide e si può stare tranquilli sul fatto che riportino informazioni basate su evidenze scientifiche, sperimentazioni o osservazione in clinica. Tali informazioni sono anche approvate da severi enti regolatori come l’Agenzia europea delle medicine (EMA) e l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). A essere problematici sono piuttosto il linguaggio utilizzato in questa documentazione, generalmente troppo complicato per i non esperti, e i testi non sufficientemente espliciti, come riportano i risultati dello studio.

Gli autori dell’indagine hanno preso in esame i materiali informativi di 29 farmaci antitumorali che hanno ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’EMA tra il 2017 e il 2019. Per ciascun farmaco questi documenti comprendevano, oltre al foglietto illustrativo per i pazienti, il riassunto delle caratteristiche del prodotto destinato ai medici e la sintesi diretta al pubblico del Rapporto pubblico europeo di valutazione (European Public Assessment Report, EPAR), ossia il fascicolo di documenti riguardante l’approvazione del farmaco stesso. I primi due documenti sono preparati dalle aziende farmaceutiche e approvati dall’EMA, mentre la sintesi è redatta dall’EMA stessa.