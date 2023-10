Euronav NV annuncia l’espansione della flotta

La società ha sede ad Anversa, in Belgio, e ha uffici in tutta Europa e in Asia. Euronav è quotata alla Borsa di Euronext di Bruxelles e alla Borsa di New York con il simbolo EURN. Euronav impiega la sua flotta sia sul mercato spot che sul mercato a termine. Le VLCC sul mercato spot sono scambiate nel pool Tankers International di cui Euronav è uno dei principali partner. La flotta di proprietà e gestita da Euronav è composta da 1 nave V-Plus, 41 VLCC (con una in costruzione), 22 Suezmax (con altre quattro in costruzione) e 2 navi FSO.

Euronav NV ha annunciato un accordo per l’acquisto di una nuova costruzione VLCC, inclusa l’opzione per una seconda nuova costruzione VLCC da esercitare nei prossimi 2 mesi. L’acquisto costerà 112,2 milioni di dollari con condizioni di pagamento e tempistiche molto favorevoli. La nave è prevista per la consegna nel 3° trimestre del 2026. Euronav è una compagnia petrolifera indipendente che si occupa del trasporto e dello stoccaggio di petrolio greggio in mare.