“A sua Immagine” su Rai 1 racconta Santa Teresa di Lisieux

Stamani su Rai 1 torna l’appuntamento con “A Sua Immagine”. Lorena Bianchetti racconta l’affascinate figura di Santa Teresa di Lisieux

Domenica 1° ottobre si festeggia santa Teresa di Lisieux, una delle quattro donne proclamate Dottore della Chiesa. Il 2023 è un anno dedicato in modo particolare a questa straordinaria santa. In occasione del 150° anniversario della sua nascita, il 2 gennaio del 1873, l’Unesco ha deciso di inserirla nella lista delle 60 personalità di grande rilievo per tutta l’umanità. La vicenda umana e spirituale di Teresa di Lisieux è una delle più incredibili della storia della Chiesa. Religiosa, mistica, Dottore della Chiesa (senza aver ricevuto una particolare istruzione), patrona delle Missioni (senza essere mai uscita dal proprio convento), patrona di Francia insieme a Giovanna d’Arco. La sua vita è durata appena 24 anni ma è stata capace di illuminare il mondo.

Nella puntata di “A Sua immagine”, in onda domenica 1° ottobre alle 10.30 su Rai 1, in studio con Lorena Bianchetti per raccontare questa affascinante figura di donna forte e fragile allo stesso tempo, suor Cristiana Dobner priora del Monastero Santa Maria del Monte Carmelo – Barzio (Lecco) e Raffaella Perin, storica del cristianesimo e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Come ogni domenica alle 10.55, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Brindisi. Alle 12 sarà trasmessa, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.