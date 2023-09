Previsioni meteo 30 settembre 2023: dominio anticiclonico

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 settembre 2023: alta pressione protagonista, bel tempo su tutta l’Italia e clima estivo

Un vasto anticiclone si estende dalla Penisola Iberica fin sull’Europa orientale con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Tanto sole su tutta l’Italia dove le condizioni meteo sono stabili e le temperature stanno risalendo fino a portarsi su valori superiori alla media stagionale. La giornata di oggi non vedrà variazioni di rilievo, e sarà così almeno fino alla metà della prossima settimana con l’anticiclone protagonista e le piogge autunnali che potrebbero affacciarsi solo nel corso del prossimo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 30 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sreni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne con locali piogge o temporali su Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .