Nelle librerie e online “La signora” di E L James

Dalle maestose montagne dell’Albania, attraverso l’idillica campagna inglese, fino al glamour ambiguo della Londra contemporanea nel libro di E L James

Maxim Trevelyan, riluttante conte di Trevethick, ha inseguito la donna che ama fino alle terre selvagge dell’Albania. Dopo aver lottato per lei e averla conquistata, ora è costretto a sposarla secondo un rito albanese, anziché in Inghilterra, come invece desidererebbe.

Ma un libertino come Maxim potrà mai essere un buon marito? E la sua stessa reputazione e i segreti scandalosi della sua famiglia aristocratica non finiranno per distruggere la sua ritrovata felicità?

Alessia Demachi ha sfidato rapitori e trafficanti e ha conquistato il cuore dell’uomo che ama, ma saprà far funzionare questo matrimonio? Di fronte al torbido passato di Maxim, alla sua inaccessibile famiglia, agli sguardi e ai sussurri dell’élite londinese, riuscirà mai a essere considerata la contessa moglie di Maxim o resterà per sempre la sua ex donna delle pulizie?

Dalle maestose montagne dell’Albania, attraverso l’idillica campagna inglese, fino al glamour ambiguo della Londra contemporanea, La Signora è un romanzo affascinante sull’amore, il desiderio, l’accettazione e la redenzione.

E L James è un’inguaribile romantica e una fangirl conclamata. Dopo venticinque anni di lavoro in televisione, ha deciso di scrivere storie che i lettori potessero portare nel cuore. Il risultato è stato Cinquanta sfumature di grigio e i suoi due sequel. A partire dal 2015 ha pubblicato la storia di Cinquanta sfumature di grigio in tre libri che la raccontano dal punto di vista di Christian Grey. Nel 2019 ha pubblicato il bestseller numero 1 del “Sunday Times” e del “New York Times”, The Mister. I suoi libri sono stati pubblicati in cinquanta lingue e hanno venduto più di 165 milioni di copie in tutto il mondo.