“Linea Blu Discovery” su Rai 1 a Reposto e Mazara del Vallo

Il mondo della pesca al centro di “Linea Blu Discovery” su Rai 1. Prima puntata in Sicilia con Fabio Gallo e Giulia Capocchi tra Reposto e Mazara del Vallo

L’impegno del settore ittico italiano nella salvaguardia dell’ambiente marino e nella valorizzazione del patrimonio delle risorse che offre il Mediterraneo: lo racconta la nuova serie “Linea Blu Discovery”, spin off brandizzato della trasmissione di Rai 1, in onda da sabato 30 settembre alle 14.00 su Rai 1 per quattro puntate con Fabio Gallo e Giulia Capocchi. Il programma si pone l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico televisivo il lavoro svolto dai pescatori che si impegnano ad offrire ogni giorno i migliori prodotti con passione, dedizione e sacrificio.

Ogni puntata prende le mosse da un porto italiano. Qui il conduttore, Fabio Gallo, incontra la gente del posto, ascolta le loro storie, scopre gli angoli più antichi e suggestivi del luogo, va alla ricerca di curiosità e tradizioni locali. La visita lo porta infine a contatto con i pescatori del posto e con loro si imbarca per una battuta di pesca ad un pesce tipico di quel tratto di costa.

Attraverso la pesca, il conduttore vivrà l‘esperienza del rapporto diretto col mare. Imparerà a riconoscere le specie, le tecniche di pesca, la stagionalità dei prodotti e scoprirà le bellezze del Mare Nostrum che si trovano al fuori dalle rotte turistiche. Raccoglierà le storie dei pescatori ma anche quelle delle donne della pesca a terra e nei mercati ittici. Osserverà come la loro attività viene esercitata nel rispetto delle regole della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente marino.

Nella prima puntata di “Linea Blu Discovery” sarà in Sicilia, terra in cui il mare è da sempre fonte di sussistenza. Fabio Gallo esplorerà Riposto, cittadina della costa ionico-etnea la cui marineria è dedita alla pesca del pesce spada e del tonno. Dopo averne visitato i luoghi di maggiore interesse partirà per una battuta di pesca con la tecnica del Palangaro, usata dai pescatori locali per catturare il pesce spada.

Giulia Capocchi sarà invece a Mazara del Vallo, cittadina della costa sud-occidentale nota per la pesca del gambero rosso, ma anche esempio felice di inclusione e convivenza tra la cultura siciliana e quella maghrebina. Si parlerà poi di diversi progetti legati al mondo della pesca e di come la ricerca scientifica collabora con le flotte locali per salvaguardare i mari italiani.

Branded content: Federpesca.