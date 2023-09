Lechien in radio e in digitale con “Temporale”

HOOP MUSIC presenta i nuovi singoli 2023: la cantautrice Lechien in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo brano “Temporale”

HOOP MUSIC presenta i nuovi singoli 2023: Alice Stocchino con “Cuore di Ghiaccio”, Carlo F. Vitrano con “Altomare” feat. Havandra e Lechien con “Temporale”.

«Dal sound fresco ed estivo, “Temporale” esce quando nessuno si aspetterebbe un temporale. Sebbene possa sembrare un semplice gioco di parole, in realtà il mio nuovo singolo – afferma Lechien – nasconde un messaggio diretto: in un mondo di regole, siate l’eccezione! Questo brano è per chi sente il peso dell’aspettativa costantemente su di sé, per chi sente l’obbligo di omologarsi alla realtà che lo circonda per via del pregiudizio. Siate l’inizio del vostro viaggio senza cliché, siate l’eccezione che conferma la regola. Abbiate cura dei vostri guai, semplicemente siate voi stessi… perché “non c’è posto per le paure dall’altra parte delle aspettative!”»

Hoop Music il network Italiano di formazione per autori, cantanti e cantautori, direzione artistica di Red Canzian, è diretto da Giancarlo Genise noto vocal coach internazionale.