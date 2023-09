A “Mi Manda RaiTre” si parla di additivi alimentari

Gli additivi negli alimenti e la sicurezza nello sport dilettantistico al centro della puntata del programma “Mi Manda RaiTre” di oggi

Sono sempre più numerosi i richiami da parte del Ministero della salute di cibo che non può essere consumato a causa di rischi chimici o microbiologici. Oltre alle contaminazioni, esistono sostanze che vengono aggiunte agli alimenti, soprattutto carne e pesce freschi, per migliorarne l’aspetto esterno e renderli più appetibili per l’acquisto: queste sostanze, non sempre segnalate dal venditore, possono essere dannose per la salute, come accade per solfiti, nitriti e nitrati. Come può il consumatore riconoscere un cibo in buone condizioni? Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, condotto da Federico Ruffo, in onda sabato 30 settembre alle 9.00 su Rai 3.

In trasmissione anche la testimonianza di Carlo Iannelli, padre di Giovanni, il giovane morto durante una gara dilettantistica di ciclismo nel 2019: un evento che porta l’attenzione sulla sicurezza nello sport, anche a livello dilettantistico. Il signor Carlo si batte da anni per ottenere giustizia. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Maria Caramelli, medico veterinario Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare e divulgatore scientifico Cnr; Alessandra De Stefano, corrispondente Rai da Parigi; Enrico Cinotti, vicedirettore Il Salvagente.