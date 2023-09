L’oroscopo di oggi, venerdì 29 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 29 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà oggi.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Qualche soldo in meno, piccole preoccupazioni. Il tradimento non paga, lavoro faticoso.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per motivi vari sarai costretto a spendere più soldi o ti porrai problemi su questo argomento. Bene per quanto riguarda i sentimenti, ma per il lavoro sei in una fase di revisione totale.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Possibile crisi di qualche collaborazione che non ha più motivo di esistere; grande forza negli studi e negli esami. Giornate migliori in arrivo anche se intendi farti avanti con una persona che fa orecchie da mercante.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Viaggi per lavoro oppure frequenze per corsi di aggiornamento. Non tolleri gli atteggiamenti disfattisti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Chi ha iniziato da poco un’impresa è dubbioso, ma alla fine arriveranno ricompense. Purtroppo ultimamente qualcuno ha alzato la voce o ti sei sentito messo da parte. Ecco perché bisognerebbe recuperare il tempo perduto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

I tuoi desideri possono essere realizzati, molto dipende dalle tue aspettative ma consiglierei di darti da fare. Rimanda ogni tipo d’attacco frontale e studia nuove strategie di lavoro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Nella professione e nello studio puoi andare avanti con grinta e vincere. Per qualcuno ci sono stati cambiamenti davvero importanti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Cerca di concludere entro oggi tutte le cose che t’interessano di più. Il bisogno di libertà è grande, ma pure quello di essere abbracciati e amati.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti annoi, il partner dovrebbe ricordare che ami gli stimoli, le novità, i viaggi. Spese di troppo!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Oggi potresti sentirti un po’ fuori forma, fuorigioco, ma solo per qualche ora. Il tuo modo di fare può essere contestato dal partner o dalla famiglia. Questa sera trova un equilibrio per evitare discussioni.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Potrai chiarire questioni importanti nel lavoro. Recupero psicofisico.

Pesci

Questa giornata parte bene, anche se ultimamente hai vissuto qualche disaccordo con i parenti, con una persona vicina. In famiglia ti daranno molta gioia i rapporti con i più piccoli.