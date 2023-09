Michele Fraternali in radio e in digitale con “The Magician”

Fuori in digitale “The Magician”, il nuovo singolo del progetto solista del compositore e musicista Michele Fraternali, opera di “solo basso”

È uscito “The Magician”, il nuovo singolo del progetto solista del compositore e musicista Michele Fraternali, opera di “solo basso” che arricchisce ancora una volta la produzione musicale dell’artista di Novafeltria (RN) estratta dal secondo album dal titolo “In The Bass Magic”.

Si tratta sicuramente del brano più complesso del disco sia a livello compositivo che tecnico, con uno schema di composizione inusuale che ricorda il progressive rock britannico.

La missione di Michele è quella di dare importanza e valore ad uno strumento che spesso viene sottovalutato, ma che “ha ancora tanto potenziale inespresso”.

“Il basso elettrico non si ascolta solo con le orecchie, ma anche con il corpo, è uno strumento capace di evocare fortemente suggestioni ed emozioni e per questo lo reputo magico.” Michele Fraternali

“The Magician” è stato realizzato da Michele insieme a Nicola Rosti, che ha curato la parte audio (Mixing, Mastering, Recording e Ricerca Sonora) e ad Andrea Parolo per quanto riguarda la realizzazione del Videoclip. Michele ringrazia lo zio “Francesco Aluigi Screk” per la sua performance nei panni di “The Magician”; Sabrina Borghesi per la cura del Costume Design, Alessandro D’Andrea per la consulenza tecnico-audio, Il comune di Piobbico (PU) e la Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini (RN) per la disponibilità e la professionalità.

Guarda il video su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vQZ3lCjpri8

Storia dell’artista

Michele Fraternali, classe 1991, nasce a Urbino il 1° ottobre e cresce a Novafeltria in provincia di Rimini. Scopre la musica già nella vita intrauterina nascendo in una famiglia di musicisti (non professionisti), segue le orme del padre suonando la tastiera dai 9 anni per poi passare al basso elettrico all’età di 15 anni come autodidatta. Sviluppa successivamente gli studi in armonia musicale assieme al maestro Mario Alessandri di Cesena. Comincia nell’adolescenza ad esibirsi live con le prime band a stampo Rock coi “Lucky Men” (vincitori Lizard Forlì 2009); assieme ai “Kleos” (vincitori nel 2011 del MusicAcademy Rimini, Rock N’ Rolla e Revolution Rock di Rimini) per poi passare al Soul-Funk coi “Soul Stream” arrivando alle finalissime nel 2016 al Festival Show a Lignano Sabbiadoro. Negli anni successivi esplora diversi generi musicali dal cantautorato italiano attraverso il progetto “GIOEL” (assieme al batterista Gianluca Nanni) e agli “Anima Libera” (un tributo a Lucio Battisti) per poi esibirsi con band di diversi generi musicali dal Reggae al Rythm&Blues fino alla musica Latina coi “Charanga Moderna” di Bologna. Nel 2019 ha collaborato con il progetto “Es Nova”, un collettivo di ricerca musicale estemporanea diretto da Nicola Rosti performando nel disco “Politika” uscito nel febbraio 2019. Ha collaborato con artisti del panorama riminese (Antonio Toni, Alberto Bastianelli), il progetto MAG (Gabriele Magnanelli, assieme al batterista Franco Caforio, ex Litfiba) registrando le parti di basso dell’album “Sailing in the dark” pubblicato a fine 2021 e con il rapper riminese “Fadamat” con cui ha realizzato un duo di “Basso e Rap”. A gennaio 2021 pubblica il primo EP da solista dal titolo “In The Bass Room”, un disco registrato con l’utilizzo esclusivo di bassi elettrici. La continua ricerca e una spiccata curiosità nella musica portano Michele a sviluppare le abilità tecniche sul basso elettrico con l’intento di dare lustro e riconoscimento allo strumento senza denaturare quelle che sono le sonorità “originali”. Sempre nel 2021 performa nel disco “DaDa Music” dei “Liquid Session Trio”, un trio di musica estemporanea basata sull’improvvisazione ed interazione sonora a stampo Blues, Funk e Fusion. Si esibisce live coi “B+Positivo”, un duo di basso elettrico e voce assieme alla cugina Benedetta Aluigi e con il progetto da solista esibendo i propri brani con il solo basso elettrico. Nel 2022 accede alle finali nazionali del concorso Tour Music Fest per la categoria “Musicisti Bassisti” a San Marino e alle finali “NoveNoveStudio Promuovilatuamusica.it” di Milano. Pubblica nel 2023 il secondo disco da solista “In The Bass Magic”, una evoluzione del primo lavoro, sempre con la formula “solo basso elettrico” approfondendo ancora di più la dimensione introspettiva nella composizione.