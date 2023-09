Su Rai 2 due nuovi episodi in prima Tv di “Ncis” e “Ncis Hawaii”: la trama

Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: in prima visione assoluta due nuovi episodi di “Ncis” e “Ncis Hawaii”

Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: giovedì 28 settembre, alle 21.20, in prima visione assoluta, ci sarà un nuovo episodio di “Ncis”, l’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, le cui vicende hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti, da oltre dieci anni. Nell’episodio lo “Straniero in terra straniera”, la squadra è chiamata a indagare sull’omicidio di un sergente maggiore dei Marine, retrocesso a soldato semplice, perché accusato di diserzione. La vittima, William Huxley, aveva partecipato a diverse missioni in Afghanistan e a Washington collaborava con un centro sociale che si occupa di dare sostegno alle famiglie di profughi afgani. Il coltello con cui è stato ucciso, proviene proprio dalla cucina del centro sociale. Gli interpreti sono Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll.

Segue sempre su Rai 2, alle 22.10, andrà in onda “Ncis Hawaii”, spin off della serie tv, ambientata nelle isole del Pacifico. Prima visione assoluta anche per l’episodio “Soldi sporchi”: Vince Cooper, contabile del miliardario Dante Reeves, viene ucciso assieme al socio nel bel mezzo di una festa mondana, davanti agli occhi della sua escort e confidente in affari Adriana Velazco. L’omicidio di Cooper è stato commissionato da Reeves stesso, il quale aveva scoperto l’intenzione del contabile di collaborare con il governo. L’Ncis è chiamata a proteggere Adriana, l’unica testimone rimasta in vita, che sembra avere ancora un asso nella manica. Gli interpreti sono Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.