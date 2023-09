Gli ultimi due episodi di “Seal Team 5” su Rai 4: ecco la trama

Gli ultimi due episodi della quinta stagione di Seal Team stasera in prima visione Tv su Rai 4: ecco la trama di “La forza del pilastro” e “A tutte le postazioni Bravo”

Finale di stagione per la serie action “Seal Team”. Gli ultimi due episodi, in prima visione assoluta, della quinta stagione dal titolo “La forza del pilastro” e “A tutte le postazioni Bravo” andranno in onda giovedì 28 settembre alle 21.20 su Rai 4.

Nel primo: all’alba dell’operazione finale, ovvero lo smantellamento dell’impianto nucleare venezuelano, Jason decide di dire tutta la verità agli altri componenti del Team, compresa Davis, e propone loro di prendere la decisione di tornare a casa o continuare la missione.

Nell’episodio 14, intitolato “A tutte le postazioni Bravo”, i protagonisti tornano finalmente a casa per il meritato riposo, dopo la missione in Venezuela e Jason, riconciliatosi prima di tutto con sé stesso, si riavvicina ad Emma e a Mandy. Ma i ragazzi non fanno in tempo ad assestarsi che il Team viene richiamato in servizio per una missione in Burkina Faso.