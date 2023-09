Fuori “Foce”, la nuova canzone di Pambianchi

Online sulle piattaforme digitali “Foce” il nuovo singolo del cantautore Pambianchi. Il singolo sarà poi in rotazione radiofonica

Pambianchi mette temporaneamente in pausa la dance e torna a sorpresa con una mid-tempo ballad intima e profonda, in cui trasforma la sua esperienza personale in un racconto mitologico.

Ispirato al mito di Fetonte, il brano viene narrato dall’insolito punto di vista di una ninfa che, abbandonata da un mortale, compie il suo ultimo viaggio verso la foce di un fiume. I suoni elettronici scandiscono l’incedere di un cammino, nel corso del quale la protagonista accompagna per mano l’ascoltatore, rivelando la propria storia.

Il testo affronta diverse tematiche: le complicazioni dovute alla diversità tra due individui, il desiderio di far cessare il dolore di un abbandono, il rimpianto di non aver fatto il possibile per tenere stretta la persona che si ha amato, il rimorso di aver condiviso troppo di sé con qualcuno che non fa più parte della propria vita.

“Foce è una canzone tragica, ma comunica anche un senso di liberazione” – spiega Pambianchi. “Ho raccolto tutte le mie fragilità e invece di nasconderle le ho esposte, facendole diventare il mio punto di forza.”

Foce è il terzo singolo di un progetto iniziato nel 2022, che vede l’elaborazione di una relazione finita tramite le tappe di un corso d’acqua. Anticipa le nuove release che arriveranno nel corso dell’estate.

Biografia

Pambianchi, nome d’arte del cantautore Gregorio Pambianchi. Classe 1996. Nel 2013 si cimenta con la pubblicazione di cover sui suoi canali social e nel 2021 inizia a scrivere e comporre brani inediti. Nel 2022 pubblica i primi due singoli, “Sorgente” e “Fiume” che confluiranno nel primo EP la cui uscita è prevista nell’autunno 2023.