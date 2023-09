Previsioni meteo 27 settembre 2023: bel tempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 settembre 2023: anticiclone protagonista per tutta la settimana, temperature in deciso aumento

Condizioni meteo in miglioramento su tutta l’Italia dopo il passaggio perturbato dei giorni scorsi che, ultime in ordine di tempo, ha colpito anche le regioni meridionali. Nella giornata di oggi l’anticiclone continuerà a rafforzare la sua presenza sulla nostra Penisola garantendo tempo stabile e temperature di nuovo in aumento. I valori termici nel corso della settimana potranno di nuovo portarsi fino a valori di qualche grado superiore alla media stagionale.

La stabilità ci accompagnerà fino alla fine del mese, mentre per i primi giorni di ottobre potrebbero tornare le piogge ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Calabria meridionale e Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con acquazzoni e temporali tra Calabria e Sicilia e soleggiato altrove. In serata residui fenomeni possibili sugli stessi settori, sereno altrove. Temperature minime stabili e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .