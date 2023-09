Nelle librerie e online “Anime alla deriva” di Ava Reed

Ava Reed scrive ciò che ama leggere: romanzi young adult che affrontano argomenti seri e importanti, new adult romantici e fantasy. Ora esce “Anime alla deriva”

Allora è questo che si prova ad avere paura. Non per me, per la mia vita, bensì per quella altrui. E io che pensavo di sapere cosa significasse la paura, del resto mi ha accompagnato per tutta la vita senza mai lasciarmi veramente. La paura di non riuscire nello studio e di fallire, soprattutto sul lavoro, e di non trovare mai il mio posto nel mondo. Di non essere abbastanza brava. Abbastanza importante. Abbastanza preziosa. Semplicemente di non essere abbastanza.

Arrivare al Whitestone Hospital per Sierra Harris non ha solo significato fare un passo importante verso la realizzazione del suo obiettivo, ovvero diventare la migliore specializzanda di cardiochirurgia in circolazione. Ma anche incontrare colleghi che inaspettatamente, senza che possa opporsi, le stanno entrando nel cuore. Per una come lei, che ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per terminare gli studi e ottenere quel posto e che, per riuscirci, non si è mai concessa distrazioni né la possibilità di costruire legami duraturi e profondi con chi la circonda, questa è una rivoluzione. Qualcosa che non conosce e che per questo la spaventa. In fondo le è stato sempre insegnato che le emozioni complicano tutto e non servono a niente. E che, anzi, troppo spesso fanno addirittura male. E Sierra, dopo tutta la fatica fatta, non ha certo intenzione di permettere a nessuno – in particolare a un arrogante come Mitch Rivera – di rubarle la scena tantomeno il cuore.

Ava Reed scrive ciò che ama leggere: romanzi young adult che affrontano argomenti seri e importanti, new adult romantici e fantasy. Vive con il marito e la figlia vicino a Francoforte sul Meno. Ha deciso di mettere le sue storie nero su bianco mentre ancora studiava per diventare insegnante, e ora non può immaginare di fermarsi. Per Mondadori ha pubblicato Grandi promesse e Anime alla deriva, primo e secondo romanzo della serie “Whitestone Hospital”.