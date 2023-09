L’horror “Let it snow” su Rai 4: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda l’horror thriller “Let It Snow”. Al centro del film una vacanza da incubo, ecco la trama

L’horror thriller “Let It Snow” sarà proposto da Rai 4 mercoledì 27 settembre alle 21.20. Il Natale è spesso fonte d’ispirazione per il cinema horror, un ambiente concettuale perfetto per dare libero sfogo alle storie più inquietanti e intrise di sangue. “Let It Snow” di Stanislav Kapralov è solo l’ultimo di una lunga serie di horror natalizi in cui la festa più amata e attesa dell’anno fa da sfondo all’incubo di alcuni poveri sfortunati.

In questo caso, insieme al Natale, sono le montagne innevate e solitarie della Georgia a formare un binomio fatale per due giovani snowboarder in cerca del brivido sui ghiacci. Mia e Max, due fidanzati esperti snowboarder con la passione per gli sport estremi invernali, decidono di passare il Natale nello stato europeo della Georgia, famoso soprattutto per il Black Ridge, una montagna dalle piste altamente pericolose e in cui si dice siano scomparse molte persone a seguito di misteriosi incidenti. L’arrivo in hotel non promette niente di buono, ma i protagonisti non ascoltano l’avvertimento dell’ambigua receptionist.

La mattina seguente i due si avventurano sulla montagna, incuranti delle restrizioni. La vacanza si trasformerà molto presto in un incubo quando si accorgeranno d’essere seguiti da un uomo misterioso in motoslitta.