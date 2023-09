Cristina Chiperi nelle librerie con “Yellow Hearts”

Dopo la serie “Starlight” e, per Mondadori, Amiche, lacrime & popcorn al caramello (2020), Cristina Chiperi torna con “Yellow Hearts”

Olivia ha ventitré anni, è una studentessa modello che si è appena laureata a pieni voti ed è, soprattutto, alla ricerca disperata di una direzione, mentre il mondo sembra procedere senza un attimo di pausa incurante delle sue paure. Lei infatti, contrariamente a tutte le amiche, non ha idea di cosa vuole per il proprio futuro. Anzi, non appena anche solo ci pensa, al futuro, le domande e i dubbi l’abbracciano stretta senza darle il tempo di scappare. E di respirare, quasi. Di fronte ha mille possibilità, che per lei però equivalgono a non averne. Come se non bastasse, non può più contare nemmeno su Vincent, il suo migliore amico.

Da qualche tempo, infatti, dopo che Liv gli ha rivelato di essere innamorata di lui, i rapporti tra loro si sono incrinati. E dire che Olivia avrebbe così bisogno del ragazzo in questo momento. Perché da quando dieci anni prima le loro traiettorie si sono incrociate a causa di una macchia di evidenziatore su un libro, Vincent è diventato piano piano un pezzo fondamentale della sua vita. Uno che sembra il suo opposto: disorganizzato, menefreghista negli studi e animato da una passione assoluta per la pittura che gli illumina lo sguardo ogni volta che anche solo ne parla. Un po’ per caso, dopo mesi di lontananza, Olivia e Vincent si ritrovano a vivere insieme un’esperienza folle e intensa, che li obbligherà a trovare un modo per stare vicini senza ferirsi e soprattutto ad andare oltre a ciò che li tiene distanti. Solo così forse potranno arrivare alla verità. Di ciò che sono nel profondo, di quello che desiderano nella vita e di che cosa si nasconda davvero nel loro cuore.

Cristina Chiperi, ventiquattro anni, laureata in Scienze della comunicazione e un master in Editoria. Ha da sempre la passione per la scrittura e la lettura, ama raccontarlo sui social ma soprattutto farlo capire tramite i suoi romanzi. Ha esordito giovanissima con la serie bestseller “My dilemma is you”. Più recentemente ha pubblicato la serie “Starlight” e, per Mondadori, Amiche, lacrime & popcorn al caramello (2020).