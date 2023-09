Bruno Bug nelle radio e sugli store digitali con “Wavy”

Bruno Bug torna sulla scena musicale con una nuova canzone: “Wavy” è un appello a curare la psiche delle nuove generazioni

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Wavy” (https://bfan.link/wavy-8), il nuovo singolo di Bruno Bug per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe. Rapper classe 1996 di origine pugliese, Bruno Bug è venuto alla ribalta prima di tutto grazie al freestyle ed è fresco reduce dalla vittoria alla battle di Esse Magazine. In questi ultimi anni, oltre a continuare ad affermare le sue doti di improvvisazione, sta puntando molto anche sulla scrittura.

“Wavy”, come racconta l’artista, “è una critica a un sistema noncurante della salute psicologica de* ragazz*, che l* porta a crescere con dei vuoti che, paradossalmente, diventano un peso”. Il brano, infatti, parla delle difficoltà, pratiche e psicologiche, che sta attraversando tutta la generazione di Bruno Bug.

Il testo scorre su una produzione musicale UK garage di Demone e Kiiper.

Bruno Bug, originario di Bisceglie, inizia a fare freestyle tra il 2013 e il 2014 e si fa notare presto anche per la capacità di improvvisare versi sorprendenti per la loro cura formale. Dal 2019 diventa membro fondatore del collettivo FEA (Freestyle Elite Agency) e inizia a pubblicare brani ufficiali, così, oltre ad essere riconosciuto come uno dei freestyler più interessanti della penisola, dimostra di essere anche un rapper abile nella scrittura e nella composizione di canzoni. La sua prerogativa è quella di dare a ogni brano il suo tocco personale, la necessità di far capire quanto sia importante per lui lo stile nella musica che fa.