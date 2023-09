“The East” e “Pig – Il piano di Rob” su Rai 4: la trama dei film

Due thriller in prima e seconda serata su Rai 4: ecco la trama dei film intitolati “The East” e “Pig – Il piano di Rob”

“The East” (2013) è il film di Zal Batmanglij, in onda martedì 26 settembre alle 21.20 su Rai 4. Presentato al Sundance Film Festival, racconta dell’ex agente dell’Fbi Sarah Moss, che si infiltra per conto di un’agenzia privata di spionaggio in un collettivo anarchico chiamato “The East”, responsabile di operazioni terroristiche ai danni di compagnie che operano nel settore farmaceutico. Sarah, dopo un iniziale sospetto da parte dei membri del gruppo, gradualmente riesce a conquistarne la fiducia, ritrovandosi a far parte di un mondo che metterà in discussione anche le sue certezze.

Il cast comprende Brit Marling nel ruolo della protagonista – affiancata da Alexander Skarsgård, Aldis Hodge, Elliot Page, Patricia Clarkson e Julia Ormond. “The East” si affida ai meccanismi narrativi del thriller spionistico per condurre un’inchiesta contro le multinazionali farmaceutiche, accusate di crimini ambientali o di danni contro la salute dei cittadini.

Gli autori del film, tra cui la stessa protagonista Brit Marling, per essere ancora più credibili, hanno vissuto per un periodo in una comunità dedita al freeganismo, uno stile di vita anticonsumistico basato sulla condivisione e sul recupero degli scarti, condiviso dagli eco-anarchici di the East.

A seguire, sarà trasmesso in prima visione il film thriller “Pig – Il piano di Rob” (2021) di Michael Sarnoski, in cui un inteso e solitario Nicolas Cage è alla ricerca del suo amato maiale domestico, che gli è stato sottratto da alcuni malviventi.