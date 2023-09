L’oroscopo di oggi, martedì 26 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 26 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se sei tra coloro che hanno vissuto una separazione, non è escluso che tu voglia prenderti una pausa di riflessione. Sbalzi di umore ma solo perché vuoi avere tutto in fretta.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una persona a te vicina ti sarà utile per risolvere un problema delicato. E’ il momento di iniziare una vita nuova che riguarda anche l’attività professionale. Bene anche l’amore.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Buone giornate per mettere a posto questioni rimaste in sospeso; non sopporti un collega o un certo ambiente di lavoro. In amore la serata è dolce, ottima per recuperare pure in vista del futuro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non pensare a situazioni che si sono concluse o che hanno portato difficoltà nel corso delle ultime settimane. Potresti avere complicazioni nel rapporto di sempre, piccole discussioni passeggere o addirittura sospetto di tradimenti. Il lavoro impegna.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

La situazione del momento ogni tanto crea dei piccoli fastidi. Per quanto riguarda l’amore, meglio tenere sotto controllo le tensioni. Novità di lavoro, cambiamenti in corso.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Mattinata allegra e piacevole, l’amore vive più di emozioni che di conferme. Chi potrà oggi resistere al desiderio di averti accanto come amico?

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore non hai tempo, non hai voglia o ci sono lontananze da colmare. C’è da rivedere qualche strategia di lavoro e qualcuno dovrà proprio andare da qualche altra parte per lavorare, volente o nolente.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Attenzione perché in questi giorni potresti avere la conferma che una persona è davvero interessata a te. Riconferme.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

L’importante è partire col piede giusto e non discutere in continuazione. Non permettere che le abitudini e un eccesso di perfezionismo da parte tua possano turbare i rapporti, che in questo momento sono importanti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Situazione affettiva vincente, le coppie nate da poco possono pensare ad un futuro insieme. Oggi mantieni tutto sotto controllo, anche i rapporti personali.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Al mattino c’è una scarsa vitalità ma andrà meglio nel pomeriggio. Se l’amore è presente nella tua vita, attento solo se devi fare una scelta tra due persone. In un periodo così può capitare di tutto, di più!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ottime combinazioni per chi vuole uscire allo scoperto, farsi notare. Gli eventi sono più forti, anche dal punto di vista sentimentale ed emotivo e potresti iniziare in questi giorni un piccolo lavoro o un progetto a tempo.