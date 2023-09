Mark Miller nelle librerie con “Di notte a New York”

Mark Miller scrive un romanzo rocambolesco in cui i protagonisti, muovendosi tra Parigi e New York, tentano di sciogliere i segreti del passato

2019, New York. Leo Van Meegeren è appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena di tre anni. È un pittore di talento, osserva il mondo attraverso i suoi occhi grigi chiarissimi ed è così abile da riuscire a riprodurre alla perfezione le opere dei grandi artisti del passato e spacciarle per vere. È proprio questa capacità che l’ha portato dietro le sbarre, e adesso le vittime delle sue truffe gli stanno addosso per saldare i conti. Nel frattempo, Lorraine Demarsan, per metà parigina e per metà newyorkese, si sta preparando a trasferirsi nella Grande Mela per gestire il nuovo ufficio dell’agenzia di comunicazione di cui è socia. Da qualche tempo, però, riceve inquietanti messaggi anonimi da qualcuno che sostiene di essere l’assassino di suo padre, un celebre gallerista d’arte ucciso a colpi di pistola a Manhattan quando lei era ancora bambina.

Una notte, a pochi passi da Central Park, si sta vendendo all’asta La sentinella, famoso dipinto di Victor Czartoryski, artista enigmatico e “maledetto”, che Leo ammira da sempre. Ed è proprio Lorraine ad aggiudicarsi l’opera. All’uscita dall’asta, mentre cammina nel parco, la donna viene aggredita da uno sconosciuto e riesce a salvarsi solo grazie al provvidenziale intervento di Leo. Anche se i due ancora non lo sanno, i loro destini sono profondamente legati, e il loro amore è tanto inevitabile quanto già segnato.

Con un mix perfetto di romanticismo e suspense, Mark Miller scrive un romanzo rocambolesco in cui i protagonisti, muovendosi tra Parigi e New York, tentano di sciogliere i segreti del passato, spesso tenuti nascosti proprio dalle persone più vicine. Questo libro è la storia di una passione travolgente e incontrollabile e una lettera d’amore alla New York delle gallerie d’arte e dei vernissage, set di grandi romanzi e di film che hanno fatto la storia del cinema.

Mark Miller è uno pseudonimo. L’autore del romanzo ha deciso di mantenere segreta la sua identità.