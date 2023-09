Loob pubblica il primo producer album intitolato 27 Club

Loob pubblica il suo primo producer album intitolato 27 Club. Il progetto unisce i suoni del pop punk con influenze della musica elettronica

27 Club si distingue per il suo obiettivo di unire la scena musicale alternativa italiana, coinvolgendo 13 artisti di spicco provenienti da generazioni diverse della musica alternativa italiana. Tra gli artisti presenti sull’album figurano nomi illustri come Dari, Lost, Jack Out, Holy (Gianmarco Rottaro), Ëgo, Frasca, IN6N, Kate Klein, $uicide Gvng, Blastphemian, XdiemondX e Yans, oltre al producer Loob.

Ogni brano dell’album rappresenta un incontro tra artisti storici e nuove promesse del panorama alternativo italiano. Ad esempio, “Numeri” di Jack Out in featuring con i Dari e “Vado sempre più giù” della Suicide Gang in featuring con i Lost creano una sinergia unica, unendo le sonorità del passato con quelle del presente. Inoltre, tracce significative come “Chiara” presentano Kate Klein, un’artista emergente che contribuisce all’inclusione di una rappresentanza femminile rilevante nella scena musicale attuale.

Lo stile musicale proposto in 27 Club è una fusione di pop punk moderno con influenze elettroniche, mantenendo un suono solido e diretto verso il rock. Il producer Loob, noto per le sue serate come DJ in giro per l’Italia, così come per l’acclamata “EMO NIGHT MILANO”, ha saputo creare un sound che risuonerà nell’animo dei fan del genere.

27 Club è un album di pubblicazione totalmente indipendente per volontà, che celebra la diversità e l’unità nella musica alternativa italiana, unendo artisti di diverse generazioni e stili. Questo lavoro musicale rappresenta una pietra miliare nella carriera degli artisti coinvolti e promette di sorprendere e coinvolgere gli ascoltatori.