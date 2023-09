Igor Mulas in radio con una nuova canzone

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Geloso Remix”, il nuovo singolo di Igor Mulas, prodotto da Stefano Di Carlo

“Geloso Remix” è un brano autobiografico, scritto in un momento di profondo disagio sentimentale, giocando sulla visione, qui estremizzata, di chi è preda di questo sentimento! Geloso è uno specchio che riflette un mondo interiore perché se ne abbia coscienza e lo si possa poi superare!

“Dovresti evitare di sospingere gli sguardi tuoi… al di là degli occhi miei! E giura ogni tanto con convinzione che al mondo non c’è… uomo più importante di me!”, commenta l’artista sulla nuova release.

Il videoclip di “Geloso Remix” racconta da un lato la preparazione con una videocamera di un dvd confessione nel quale, il protagonista, racconta le sue insicurezze ed in modo forse giocoso le sue pretese a dir poco esagerate! Dall’altro lato, il viaggio verso la sua amata per la consegna del dvd e per provare insieme, parlandone, a trovare una via di fuga da questa gelosia!

Biografia

Igor Mulas, cantautore Pop, nasce a Cagliari, Italia. Conseguito il diploma di ragioniere si trasferisce a Londra per più di dieci anni. Studia presso The City Lit canto Pop, Rock, Soul, Opera e Blues. Inizia le sue produzioni musicali. Se pur Influenzato dal Pop britannico ed internazionale ama comporre e cantare in italiano. Oggi vive a Roma. Tre album all’attivo: Io Sono Igor Mulas – Tutto È Giusto (prodotto con Stefano Di Carlo) e A Un Passo Da Me. Infine: Starlight un cover album cantato in inglese. Ha partecipato a eventi musicali quali il Music Village, Castrocaro ed altre manifestazioni canore.

“Geloso Remix” è il nuovo singolo.