Grande Fratello: Claudio Roma è il primo eliminato

Eliminato Claudio Roma, poi il Grande fratello manda 10 concorrenti nel Tugurio: ecco cosa è successo nella puntata di lunedì 25 settembre

La puntata del 25 settembre ha portato il primo eliminato nella casa del Grande fratello: in un televoto che vedeva contrapposti cinque concorrenti (Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi), il conduttore Alfonso Signorini ha letto uno dopo l’altro i nomi degli inquilini che si sono salvati fino a che non ne sono rimasti due, Claudio Roma e Grecia Colmenares. Prima di dare il verdetto definitivo, ha chiesto loro dove ritengono di avere sbagliato e perchè il pubblico potrebbe aver deciso di eliminarli. “Sono uscito un po’ tardi, anzi sto uscendo adesso, e penso che tanti miei amici d’avventura possano confermarlo. Sono stato tre giorni nel tugurio, quando sono passato di qua è stato un blocco totale”, dice Claudio Roma. Grecia Colmenares, l’attrice venezuelana regina delle telenevolas, dice questo: “Sono una persona che cerca di essere molto sincera. Quello che sento lo faccio e può essere che sbaglio a dire quello che sento. Sono io davvero, non c’è bugia”. Pochi secondi dopo ecco il verdetto: fuori Claudio Roma.

LE PERCENTUALI DI VOTO

Le percentuali di voto che scorrono in sovrimpressione non lasciano scampo: ha votato per salvarlo solo l’8% dei telespettatori. Per salvare Giselda il 32%, per Vittorio il 26%, per Arnold il 18%, per Grecia il 16%. Claudio Roma accusa il colpo, la faccia tradisce la delusione: “Me lo sentivo, ragazzi, è andata così“, commenta.

VITTORIO MENOZZI E IL ‘ISOLAMENTO’ DAGLI ALTRI

Alfonso Signorini dedica un momento di riflessione durante la diretta a prendere in esame la situazione vissuta in questi giorni da Vittorio Menozzi, ingegnere di professione modello, che ha dimostrato di essere in difficoltà a integrarsi nel gruppo. Tanto da aver suscitato diverse antipatie negli altri coinquilini (sfociate nella faccenda alquanto gretta del pasta-gate). A Vittorio sono state mostrate le dichiarazioni (spesso spiacevoli) di diversi concorrenti, che lo hanno definito “menefreghista” e hanno visto nei suoi atteggiamenti una “strategia”. Su due piedi, il concorrente ha commentato dicendo: “Sono cadute le maschere“. Ma non voleva essere offensivo. Ha spiegato che alcuni suoi comportamenti sono dovuti al fatto che è cresciuto “in un contesto molto competitivo e individualista”. E quando Marco Fortunati gli ha fatto notare che a un certo punto, trovandosi in un gruppo, uno deve decidere se “ti interessa stare qui”, lui risponde: “La sbadataggine e l’interesse sono due cose diverse, ci sono persone con cui mi sento più affine e altre meno“, ha concluso il modello.

LA STORIA DI PAOLO MASELLA

Momento commovente della serata è stata la storia di Paolo Masella, il giovane macellaio, e del suo difficile rapporto con il padre. Anche attraverso la lettera che gli ha scritto la sorella maggiore Chantal, è stata ripercorso il periodo dell’infanzia e il complicato rapporto che da allora Paolo ha col padre, che era alcolizzato. Paolo, di suo, ha ancora molto rancore per il padre e aspetta che sia lui a fare il primo passo. “Mia madre lo ha perdonato io non ci riesco“, ha confidato in settimana alla coinquilina Letizia Petris. “Deve fare lui un passo“, ha detto ancora. Letizia può capire più di altri, dal momento che suo padre è un ex tossicodipendente. Ed è proprio lei a consigliargli di cercare invece di andare incontro al padre, perchè a volte sono i genitori ad avere bisogno di aiuto. Alfonso Signorini durante la diretta gli lancia lo stesso consiglio: “Magari non sempre una persona ha la lucidità per poter dire aiutami, magari ha bisogno di una tua mano”.

IL GF MANDA 10 CONCORRENTI NEL TUGURIO

Per movimentare il gioco (la trasmissione pare non decollare), il Grande fratello decide di mandare metà dei concorrenti nel ‘Tugurio’, il noto ambiente in stile cantina e privo di comfort che esiste già da tante edizioni. Di solito i concorrenti ci venivano spediti per ‘punizione’, per aver magari perso una sfida. Stavolta, invece, per i prossimi giorni mezza casa vivrà lì in modo stabile. La scelta è avvenuta così: sono state individuate come ‘leader’, la chef Rosy Chin e l’attrice Beatrice Luzzi (che in queste prime due settimane hanno avuto ripetuti screziAl Gf si comincia a litigare, Beatrice Luzzi in lacrime. Cosa succede stasera). Signorini le chiama in Superled: a loro il compito di tentare la sorte e scegliere chi vivrà in Casa e chi in tugurio: sul tavolo ci sono diversi piramidali e solo uno permetterà la vita in casa. È quello con la base dorata e a pescarlo è Beatrice, che si aggiudica quindi la vita agiata. Da qui parte una catena di scelte dei compagni di avventura: Beatrice sceglie Marco, poi lui sceglie Paolo e via di seguito: in casa, alla fine delle scelte, restano anche Letizia, Angelica, Massimiliano, Alex, Fiordaliso, Valentina e Heidi. Tutti gli altri nel Tugurio, anche se l’ingresso avviene sull’onda di grandi entusiasmi.

LE NOMINATION

In nomination, come spiega la Dire (www.dire.it), finiscono (di nuovo) Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi (la scorsa volta salvata da Cesare Buonamici) e Vittorio Menozzi.