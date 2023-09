Tra ricette e giochi, su Rai 1 “È sempre mezzogiorno!”

Stamani su Rai 1 torna l’appuntamento con il programma “È sempre mezzogiorno!”. Nuove ricette e nuovi giochi con Antonella Clerici

Tanti i cuochi provenienti da tutta Italia che si alterneranno ai fornelli, per ricette originali, per tutti i giorni o per quelli di festa, nella nuova settimana di “È sempre mezzogiorno”, lo show condotto da Antonella Clerici, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 settembre alle 11.55 su Rai 1. Tornano anche – novità di questa edizione – i telespettatori o le telespettatrici selezionati e invitati nella cucina di “È sempre mezzogiorno” per proporre, descrivere e cucinare un piatto speciale legato a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari: il sapore dei ricordi.

Il cast fisso si è inoltre arricchito del professor Daniele Persegani: il cuoco emiliano è stato incaricato di dar vita a un imperdibile corso di cucina. Anche questa settimana, poi, saranno al fianco della conduttrice Lorenzo Biagiarelli, il “signore degli aneddoti”, la dottoressa Evelina Flachi esorterà alla consapevolezza alimentare, mentre Fulvio Marino infornerà lievitati dolci o salati. Non mancherà Alfio Bottaro, nominato per questa nuova edizione assaggiatore ufficiale dei manicaretti preparati in studio.

Angela Frenda racconterà una storia, un episodio, o un personaggio legato ad un piatto particolare che viene cucinato in studio. Federico Quaranta, poi, aprirà le finestre dello studio su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani. Il venerdì Giovanna Civitillo consiglierà un evento, una sagra, o un luogo italiano da visitare nel week end. Andrea Amadei, esuberante sommelier e gastronomo, tornerà a far parte con entusiasmo dell’allegra brigata del programma.

Torna anche il “gioco del Bonsai” accompagnato da molti nuovi giochi come il gioco dei funghi, il gioco degli animali nel bosco, il gioco delle cloche e tanti altri. Per prenotarsi: 0645789090 oppure www.giocherai.it.