“Scholomance – La cerchia d’oro” è il nuovo libro di Naomi Novik

Naomi Novik è una delle più significative autrici americane di narrativa fantasy: “Scholomance – La cerchia d’oro” chiude la trilogia

Non ero più alla Scholomance. Avevo liberato gli studenti e imprigionato tutti i nefasti al posto nostro, dopodiché avevo separato la scuola dal mondo con quei mostri famelici stipati dentro, destinandoli a un eterno sgranocchiarsi reciproco. Ora, quindi, potevo dormire senza pensieri, fare qualsiasi cosa e andare in qualsiasi luogo volessi. Ed era lo stesso per chiunque altro, dall’ultimo ragazzino che avevo guidato fuori dalla Scholomance a tutti quelli che non avrebbero mai dovuto frequentarla. Fatta eccezione per Orion, scomparso nell’oscurità.

Fuggire dalla Scholomance sembrava un sogno impossibile, invece, in qualche modo, si è avverato per El e i suoi compagni di classe, anche se alla ragazza è costato molto caro. Oltretutto il mondo non è affatto diventato un posto sicuro per tutti i maghi, anzi. La pace e l’armonia sono ancora un traguardo lontano per le cerchie di ogni Paese. Perché qualcuno ha raccolto il progetto di distruggerle una volta per tutte e lo sta portando avanti con fermezza. A questo punto, dopo tanta fatica fatta per uscirne, l’unica soluzione per El sembra proprio tornare indietro, trovare un modo cioè per rientrarci, alla Scholomance.

Naomi Novik è una delle più significative autrici americane di narrativa fantasy. Con Cuore Oscuro, pubblicato da Mondadori nel 2017, ha vinto il prestigioso Premio Nebula come miglior romanzo. Ha appena concluso la trilogia iniziata con Scholomance – Lezioni pericolose (2021), proseguita con Scholomance – La prova finale (2022) e terminata con Scholomance – La cerchia d’oro (2023).