L’oroscopo di oggi, lunedì 25 settembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 25 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata al rallentatore. La sfera sentimentale risente un po’ di trascuratezza, perchè stai dando troppo nel lavoro e il partner te lo fa notare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

A causa di avvenimenti imprevisti sei costretto a prendere del tempo, se qualcosa non va più bene non esitare a chiudere. Mancano soldi per un progetto.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Oggi è il giorno ideale per far nascere nuovi sentimenti. Non escludo nuove proposte in ambito lavorativo, devi insistere in ogni caso su quello che vuoi fare. Possibili chiamate per un lavoro part-time.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Nel lavoro c’è una chiamata, ma anche in amore ci può essere un riavvicinamento. Arrivano buoni auspici un po’ in tutti i campi. Devi stare attento a non chiedere troppo al destino e anche alle forze zodiacali.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei intollerante, e se hai a che fare con colleghi che non sono dalla tua parte non escludo attimi di rabbia. L’amore difetta di comunicazione…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ti si prospetta un periodo pieno di cambiamenti e di colpi di scena sia nel lavoro che nel privato. Più chiarezza in amore, da qualche tempo qualcosa non funziona oppure sono tornati i vecchi malesseri che sembravano superati.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se hai un’attività commerciale o di contatto oggi sarà una giornata importante. Dai spazio agli altri e cerca il dialogo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Fai un’analisi delle cose che vuoi portare avanti, oggi non è possibile concludere tutto ciò che vuoi. A volte sei proprio tu che crei piccole dispute per capire, da come reagisce il partner, quanto sia innamorato.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se hai un’attività a contatto con il pubblico c’è un evento fortunato. Se un amore è davvero importante lo si capirà proprio in questi giorni.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Cerca di farti pagare per quello che vali! Detesti i tipi che parlano troppo e combinano poco, ecco perché adesso sei alla ricerca di persone che possono aiutarti nei nuovi progetti, anche in amore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sai quali sono le tue capacità, ora devi fare passi importanti. Bene l’amore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Agirai più per dovere che per piacere. Nel lavoro, non lasciare il certo per l’incerto.