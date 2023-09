Lina Sastri e Max Giusti a “La volta buona” su Rai 1

A “La Volta Buona”, in onda nel pomeriggio su Rai 1, Max Giusti e Lina Sastri. Ospiti anche Massimiliano Gallo, Serena Grandi, Cecilia Bartoli

Lunedì 25 settembre, si apre una nuova settimana di “La Volta Buona”, il programma di Caterina Balivo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 su Rai 1 . Tanti gli ospiti che nel corso della settimana si alterneranno in studio per partecipare al “gioco del tritacarte” e ripercorrere insieme alla Balivo i passaggi più fortunati della loro carriera. Lunedì 25 sarà la volta di Max Giusti; martedì 26 dell’ attrice vincitrice di tre David di Donatello, Lina Sastri; mercoledì 27 settembre saranno ospiti invece, Serena Grandi e il mezzosoprano di fama mondiale, Cecilia Bartoli.

Per lo spazio dedicato alla fiction e al cinema: primo ospite della settimana, lunedì 25 settembre, sarà Massimiliano Gallo, direttamente dal cast di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Come di consueto il pubblico a casa, potrà giocare per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera giusta. E infine, spazio all’attualità e alle emozioni, nello spazio dedicato alle storie della gente comune.