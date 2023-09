Previsioni meteo 24 settembre 2023: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 settembre 2023: tempo in miglioramento al Nord e regioni centrali del versante tirrenico

Si avvia alla conclusione un fine settimana caratterizzato dal maltempo per il passaggio di una perturbazione che ha determinato condizioni meteo instabili al Nord e al Centro. Dalla giornata di oggi è previsto l’isolamento di una goccia fredda tra Italia e Grecia. Questa porterà condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni meridionali all’inizio della prossima settimana con temperature in linea o anche poco al di sotto delle medie. Vasto anticiclone pronto invece a rimontare nel cuore dell’Europa con effetti anche per noi entro la fine di settembre: le temperature infatti torneranno a salire riportandosi su valori superiori alla media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 24 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sui settori adriatici, ampie schiarite lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio ancora piogge sparse possibili soprattutto sull’Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare sui settori adriatici. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge sul Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata ancora fenomeni possibili sui settori adriatici, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .