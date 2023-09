Nuova classe di navi per Wallenius Wilhelmsen ASA

Wallenius Wilhelmsen ha affermato che la classe di navi da 9.350 CEU idonee per metanolo e ammoniaca si chiamerà “The Shaper Class”

Wallenius Wilhelmsen ASA, operatore di navi RoRo quotato a Oslo, ha firmato una lettera di intenti per la consegna di quattro navi da 9.350 CEU idonee per metanolo e ammoniaca e opzioni individuali per ulteriori otto vettori auto. Le quattro navi saranno consegnate dalla metà del 2026 in poi dal cantiere navale cinese Jinling (Jiangsu). “Stiamo assicurando la nostra posizione di prima scelta dei nostri clienti nelle spedizioni e realizzando la nostra strategia per fornire un servizio end-to-end senza emissioni nette entro il 2027”, afferma Xavier Leroi, EVP & COO Shipping Services Wallenius Wilhelmsen.

Wallenius Wilhelmsen ha affermato che la classe di navi si chiamerà “The Shaper Class”, a simboleggiare i cambiamenti di trasformazione della società e aggiungendo che tutti i suoi nuovi investimenti contribuiranno all’agenda net zero della società.

“Crediamo che il metanolo sia il modo più rapido per ottenere emissioni nette pari a zero e che le navi ordinate al momento della consegna possano utilizzare fonti di carburante alternative come il metanolo. Le navi saranno anche pronte per l’ammoniaca e potranno essere convertite non appena l’ammoniaca verde sarà disponibile in modo sicuro e protetto”, ha aggiunto Leroi.

“C’è un urgente bisogno che il nostro settore si trasformi nei prossimi due anni. Come azienda, siamo determinati a dare forma a questo settore e ad aprire la strada per capitalizzare efficacemente le circostanze mutevoli, mentre cresciamo con clienti e partner che condividono il nostro viaggio “, afferma Lasse Kristoffersen , CEO e presidente Wallenius Wilhelmsen. Wallenius Wilhelmsen ha stabilito una strategia per mantenere una flotta di 125-135 navi, e le nuove navi sono parte integrante della strategia della flotta e la chiave per accelerare il viaggio dell’azienda verso emissioni nette zero.

“Per garantire la nostra posizione di numero uno, continueremo a fornire ottimi servizi con una flotta competitiva, offrendo servizi di supply chain sostenibili sia a terra che in mare. Stiamo già collaborando con i nostri clienti per ridurre le emissioni attraverso i biocarburanti. Con le nuove navi, possiamo accelerare le nostre operazioni verso lo zero netto. Ciò richiede carburanti nuovi e più costosi e ci impegniamo a garantirlo insieme ai nostri clienti non appena sarà reso disponibile”, afferma Leroi.