La festa dello Yom Kippur a “Sorgente di vita” su Rai 3

La festa dello Yom Kippur con una riflessione del rabbino Benedetto Carucci Viterbi sui significati della ricorrenza a “Sorgente di vita” su Rai 3

Yom Kippur, una delle maggiori solennità ebraiche, quest’anno cade il 25 settembre. Un momento di preghiera, di riflessione su sé stessi e di digiuno, in cui ci si astiene dal mangiare e dal bere. Nel momento più solenne, nelle sinagoghe, i fedeli ascoltano in raccoglimento il suono emozionante dello Shofar, il tradizionale corno di montone. Con una riflessione del rabbino Benedetto Carucci Viterbi sui significati della ricorrenza, se ne parla a “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 24 settembre alle 7.00 su Rai 3.

Obiettivo anche sul Kotel, il Muro Occidentale a Gerusalemme, con la tradizione dei fedeli di inserire dei bigliettini con preghiere e invocazioni, che periodicamente vengono tolti per essere seppelliti in un sito apposito (la “ghenizà”) sul Monte degli Ulivi. Le voci dei frequentatori del Kotel e di Yohana Bisraor della Western Wall Foundation, che raccontano la magia e la spiritualità del luogo più sacro per l’ebraismo.

Si passa poi al ricordo del 27 settembre 1943: il popolo napoletano si rivolta contro gli occupanti nazisti, che dopo l’armistizio dell’8 settembre hanno preso il controllo della città, comandati dal colonnello Walter Scholl. Ha inizio una rivolta popolare, che in quattro giorni mette in fuga i tedeschi. Napoli diventa così la prima grande città europea a insorgere contro gli occupanti, riuscendo a liberarsene prima dell’arrivo degli anglo-americani. Un evento storico passato alla storia come le Quattro Giornate di Napoli. Nell’ottantesimo anniversario, la voce del giornalista e scrittore Nico Pirozzi, e di Ugo Foà, allora quindicenne.

A 85 anni di distanza dalla promulgazione delle Leggi Razziali, infine, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda gli studenti e gli insegnanti espulsi dalla scuola a causa di quei provvedimenti con una targa ed una piccola mostra, intitolata “La scuola negata”. All’iniziativa hanno partecipato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni e una rappresentanza di studenti degli istituti ebraici romani.

“Sorgente di vita” è in replica martedì 26 e mercoledì 27 settembre alle 0.50 sempre su Rai 3.