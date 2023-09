La complessa eredità di Berlusconi a “Rebus” su Rai 3

La guerra in Ucraina e la complessa eredità di Berlusconi al centro della puntata del programma “Rebus” in onda nel pomeriggio su Rai 3

Giorgio Zanchini torna con il suo programma di approfondimento, e da questa settimana verrà accompagnato per alcune puntate dallo scrittore Giancarlo De Cataldo, sempre per raccontare i rebus del presente fra cultura, politica e società.

Domenica 24 settembre, alle 16.15 su Rai 3, si discuterà di chi decide della guerra in Ucraina e della complessa eredità politica di Berlusconi. Zelensky e Putin con i loro eserciti e relazioni diplomatiche, Biden e Xi Jinping con le loro sfere di influenza e potenze economiche, ma anche il privato cittadino Elon Musk che con i suoi satelliti rende possibile la difesa ucraina. Quali sono i veri attori della guerra in corso, e quali gli interessi in campo? In studio, il direttore di Limes Lucio Caracciolo.

Della complessa eredità di Berlusconi se ne discuterà invece con il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, che ha da poco pubblicato un libro che rilegge le vicende di Silvio Berlusconi, raccontandolo come la maschera per eccellenza dell’arci-italiano, in quella strana commedia che è il teatro della nostra politica. Ma fra simbolo e realtà, l’eredità che Berlusconi lascia dopo la sua morte è altrettanto discussa come lo è stato in vita l’uomo d’affari e il politico.