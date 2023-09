In libreria “Manuale per signorine in fuga dagli scandali” di Sophie Irwin

Mondadori porta nelle librerie e sugli store digitali “Manuale per signorine in fuga dagli scandali” di Sophie Irwin

Quando la timida signorina Eliza Balfour aveva sposato l’austero conte di Somerset, di vent’anni più anziano, era stato l’evento della stagione, anche se si trattava di un matrimonio di convenienza e lui non era il marito che lei desiderava.

Ora, dieci anni dopo, Eliza è vedova e riceve in eredità una fortuna che potrà conservare a patto di stare alla larga dagli scandali. Dovrebbe essere semplice, Eliza ha passato una vita a seguire le regole, ma adesso, per la prima volta, è completamente padrona del proprio futuro e ha deciso di fare ciò che vuole. E quello che vuole è andare a Bath con sua cugina Margaret, dedicarsi alla pittura, imparare a guidare e flirtare con il più affascinante dei nuovi abitanti del luogo, il famigerato Lord Melville. Quando il suo comportamento coinvolge il nipote del defunto marito, che anni prima le aveva spezzato il cuore, Eliza dovrà rendersi conto che la libertà non è priva di conseguenze…

Sophie Irwin è nata in Dorset e si è trasferita a Londra dopo la laurea per lavorare nel mondo dell’editoria. Ha dedicato molti anni allo studio della narrativa storica, e durante le ricerche per questo libro si è immersa in documenti polverosi e vecchi tomi sulla Londra del periodo Regency. Manuale per signorine in cerca di un marito (ricco), il suo romanzo d’esordio, è stato venduto in più di ventiquattro paesi.