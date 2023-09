Chiambretti, Fagnani e Insegno a “Domenica In” su Rai 1

Nel pomeriggio su Rai 1 torna la “Domenica In” di Mara Venier. Tra gli ospiti, Brigitte Nielsen, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Pino Insegno

Sono Andrea Piazzolla, Brigitte Nielsen, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Pino Insegno, Donatella Rettore gli ospiti del secondo appuntamento con Mara Venier e “Domenica In”, in onda in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma domenica 24 settembre, dalle 14 su Rai 1 e Rai Italia.

Andrea Piazzolla sarà protagonista di un talk sulla complessa vicenda legata all’eredità di Gina Lollobrigida e alla recente notizia della richiesta di condanna per l’ex assistente personale della Lollobrigida. In studio, oltre allo stesso Andrea Piazzolla, in qualità di opinionisti ci saranno: Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini, Salvo Sottile e, in collegamento da Milano, Tiziana Rocca.

Brigitte Nielsen, la popolare attrice e showgirl danese, sarà poi protagonista di un’ampia intervista tra carriera e vita privata. Piero Chiambretti, si racconterà attraverso alcuni filmati che ripercorreranno le tappe più significative della sua carriera, senza dimenticare il profondo legame che aveva con la mamma Felicita, scomparsa nel marzo 2020 a causa del Covid, mentre Francesca Fagnani interverrà per presentare la nuova edizione di ‘Belve’, che torna dal 26 settembre in prima serata su Rai 2.

Pino Insegno, conduttore e doppiatore, sarà invece protagonista di una divertente lezione di doppiaggio con Mara Venier oltre a presentare il nuovo game show ‘Il Mercante in Fiera’, che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.55 su Rai 2. Per la musica, Donatella Rettore si esibirà insieme al gruppo “Legno” nel nuovo singolo dal titolo ‘Spettacolare’.