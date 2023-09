Caro benzina e case vacanza a “Mi Manda RaiTre”

A “Mi Manda RaiTre” il caro benzina e le case per ferie. Saranno anche forniti consigli per contrastare le fake news

“Mi Manda RaiTre” torna con un nuovo appuntamento domenica 24 settembre alle 9 su Rai 3. Nella puntata si farà il punto sulle case vacanze: qualche mese fa la Commissione Ue ha ordinato all’Italia di recuperare le somme non incassate grazie all’esenzione dell’Ici, cioè quegli aiuti che fra il 2006 e il 2011 sono stati concessi ad enti non commerciali, fra cui le cosiddette “case per ferie”. Si parlerà poi del Giubileo del 2025, in vista del quale molti pellegrini e turisti cercheranno di prenotare un soggiorno nel nostro paese: come si può coniugare l’aspetto spirituale con quello commerciale e turistico?

E poi, focus sul prezzo della benzina che da mesi sta lievitando: dopo un’estate di continui rincari, a settembre è stata sfondata la soglia dei 2 euro al litro, e forse gli aumenti per le tasche dei cittadini non sono finiti. Come si forma il prezzo del carburante dalla raffineria al distributore? In trasmissione, anche i consigli per non cadere nelle fake news legate al rifornimento di benzina e diesel.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Riccardo Magi, segretario +Europa; Tommaso Di Tanno, tributarista; Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia; Vincenzo Borgomeo, La Repubblica; Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare e divulgatore scientifico Cnr.