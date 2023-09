Taxi e granchio blu a “Mi Manda RaiTre” in onda stamani

Le licenze dei taxi in Italia e l’invasione del granchio blu: se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, il programma con Federico Ruffo, in onda stamani

Mezzi introvabili, pagamenti col POS spesso negati, tentativi di raggiro e zone d’ombra ai limiti della legalità, soprattutto nei quartieri più turistici delle nostre città: anche durante la scorsa estate il comparto dei taxi ha vissuto momenti caotici, con clienti e turisti allo sfinimento, in attesa per ore e vittime di tariffe non dovute o gonfiate. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, il programma con Federico Ruffo, in onda sabato 23 settembre alle 9.00 su Rai 3.

A Roma ci sono 5 taxi ogni 2000 abitanti, a Milano 7, 19 a Londra: è un problema di licenze? Se si tratta di un servizio pubblico essenziale perché è così difficile usufruirne? All’interno dell’inchiesta anche un’intervista ad Eugenio Patanè, Assessore alla mobilità di Roma Capitale.

Obiettivo, poi sul granchio blu: arrivato in Italia nel 2017, si è diffuso velocemente nei nostri mari, mettendo a rischio non solo specie di prestigio come cozze e vongole, ma soprattutto l’economia di molte zone produttive. Il granchio blu è solo uno degli ‘alieni’ che stanno invadendo il nostro territorio, così come la formica di fuoco o la cocciniglia. È possibile controllare la diffusione di queste specie e arrivare ad una convivenza? All’interno dell’approfondimento un’intervista a Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Furio Truzzi, Assoutenti; Federica Fantozzi, Huffington Post; Loreno Bittarelli, presidente Cooperativa 3570; Daniele Canzian, chef; Francesco Petretti, biologo; Isabella Pratesi, direttrice conservazione Wwf.