Previsioni meteo 23 settembre 2023: piogge da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 23 settembre 2023: cieli coperti e piogge lungo tutta la Penisola per il transito di una perturbazione

Condizioni meteo autunnali in questo finale di settembre che finora è stato caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano e da temperature oltre le medie stagionali. Nella giornata di oggi arriverà un secondo impulso perturbato con condizioni meteo instabili o perturbate prima al Nord e poi al Centro-Sud: non esclusi temporali intensi o locali nubifragi sui settori tirrenici. Da Domenica piogge e temporali interesseranno soprattutto le regioni del medio versante Adriatico e il Sud. Temperature in diminuzione su tutta l’Italia su valori in linea o poco al di sotto delle medie. Trova conferme, la prossima settimana, il ritorno dell’anticiclone accompagnato anche da un deciso rialzo delle temperature.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 23 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo a tratti instabile con locali piovaschi specie tra basso Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e locali temporali. In serata tempo in miglioramento al Nord-Ovest, ancora instabilità altrove con piogge sparse e temporali sui settori adriatici. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con acquazzoni e temporali, più asciutto tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni con possibili acquazzoni e locali temporali associati. In serata tempo in miglioramento, salvo dei fenomeni sui settori adriatici. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e temporali tra Campania, Molise e settori settentrionali di Basilicata e Puglia, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio maltempo in estensione alle altre regioni, sole prevalente sulla Sardegna. In serata maltempo che insiste sulle regioni ioniche, anche intenso sulla Puglia meridionale, migliora altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati in rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .